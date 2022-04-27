Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı

27.04.2022 11:32
Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı

Beylikdüzü'nde içerisinde birçok sosyal tesisi de barındıracak olan Marmara Camii Eğitim Külliyesi'nde temeli dualarla atıldı.

Beylikdüzü'nde içerisinde birçok sosyal tesisi de barındıracak olan Marmara Camii Eğitim Külliyesi'nde temeli dualarla atıldı.

Marmara Mahallesi'nde İhlas Marmara Evleri yanında bulunan alana Marmara Camii Eğitim Külliyesi yapımı gerçekleştiriliyor. 650 metrekare üzerine kurulacak olan camide aynı anda bin 200 kişi ibadet edebilecek. Külliye olarak düşünülen alanda öğrenci yurdu, 800 kişilik yemekhane, kreş, anaokulu gençlik merkezi, seminer konferans salonu, yaşlılar lokali taziye alanı da yapılması planlanıyor. Kapalı alanı 5 bin 100 metrekare olacak olan külliyenin 2 yıl içerisinde ise tamamlanması planlanıyor.

"Allah-u Teala'dan niyazımız bir an evvel buranın tamamlanmasıdır"

İstanbul İslami İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın ettiği duaların ardından caminin temeline ilk beton döküldü. Prof. Dr. Ayvallı, "Sosyal alandan insanların ihtiyaç duyabilecekleri her türlü alan düşünüldü. Plan ve projeye konuldu. Geniş çerçevede istişareler yapıldı. Biz bu temel atma merasimine teşrif eden misafirlerimize candan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah-u Teala'dan niyazımız bir an evvel buranın tamamlanmasıdır. Burası çok merkezi bir yer Beylikdüzü'nün hemen hemen en merkezi konumu. Çok ihtiyaç karşılayacak. Gençlerimizin, ihtiyarlarımızın gidip de sohbet edebilecekleri yer yok. Bir de bizim şerefli ecdadımız zamanında verilen eğitimi biz burada kurulan İslami İlimler Akademisi'nde vermek istiyoruz. İmam Hatip okullarında ilahiyat fakültelerinde açıktan okuyan arkadaşlara burada eğitim vereceğiz. Onlar hem kendi okullarında derslerine girecekler hem de takviye olarak Selçuklu, Osmanlı medreselerinde okutulan dersleri alacaklar. Çok ümitliyiz hem sitemiz hem de Beylikdüzü için hatta genç çerçevede İstanbul'umuz ve Aziz vatanımız için çok hayırlı bir yer olacağı ümidindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı
Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı
Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı
Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı

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Beylikdüzü, İstanbul, Külliye, Marmara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Marmara Camii Eğitim Külliyesi temeli dualarla atıldı - Son Dakika


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