Beylikdüzü'nde Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitim Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitim Semineri Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitim Semineri Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için 'Özel Eğitimde Yol Haritası: Tanı ve Yasal Haklar' konulu bir eğitim semineri düzenledi. Uzmanlar, otizm spektrum bozukluğu hastalarının tanısı, tedavisi ve hasta hakları üzerine önemli bilgiler paylaştı.

21.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:30
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Beylikdüzü Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için bir eğitim semineri düzenledi. Hastalıkların tedavisi ve hasta hakları açısından iki başlıkta ele alınan seminerde "Özel Eğitimde Yol Haritası: Tanı ve Yasal Haklar" konuşuldu.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) "Özel Eğitimde Yol Haritası: Tanı ve Yasal Haklar" başlıklı bir eğitim semineri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü'nün (İSEM) katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde Uzm. Dr. Esra Ormanlı Kara ve Av. Ali Büyükkınacı "otizm spektrum bozukluğu" hastalarının yakınlarına hitap etti.

"Ailedeki herkes ev içi eğitimde yer almalı"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ormanlı Kara, son 10 yıldır "otizm spektrum bozukluğu (OSB)" genel adıyla tanımlanan hastalıkların tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Bu gruptaki hastalıkların teşhisinde çekilen zorlukları açıklayan Kara, tedavi konusunda ise ailevi ilişkilerin, uzman gözetiminin ve beslenmenin önemini vurguladı. Dr. Esra Ormanlı Kara, "Güncellenen DSM 5 tanı kitabıyla birlikte asperger vb. hastalıklar da bu tanıma girdi. Her 36 çocuktan birinde görülüyor. Net olarak sebebini bilmiyoruz. OSB için test yapılamıyor, MR'da da çıkmıyor. Çocuğa gözlemle tanı koyabiliyoruz. Fakat devlet hastanelerinde gözlemleme zamanı da bulamıyoruz. Öyle bir hastalık ki, belirli bir yaşa kadar normal gelişen çocuk sonradan gerileyebiliyor. Sadece çocuklarda değil, ergenlerde hatta erişkinlerde de karşımıza çıkabiliyor. Tanı koymakta bir zorluk da şu ki, aileler durumu kabullenmek istemiyor. Önce ailenin iyi olması, gerekirse anne babanın psikolojik destek alması gerek. Ailedeki herkes ev içi eğitimde yer almalı" ifadelerini kullandı.

"Ağır engelli değil, tam bağımlı birey"

Seminerin ikinci kısmında ise avukat Ali Büyükkınacı engelli vatandaşların sahip olduğu hakları sıraladı. 18 yaşından küçük engellilere "özel gereksinimli birey", ağır engellilere ise 2019'dan beridir "tam bağımlı birey" dendiğini vurgulayan Büyükkınacı, engelli oranına göre bireylerin haklarını, engelli raporunun nasıl ve nereden alındığını, bu raporlara göre engelli vatandaşların kamuda, belediyelerde ya da özel şirketlerde sunulan hangi hizmetlerden ücretsiz faydalanabileceğini, engellilere hangi kriterlere göre maaş bağlandığını, çalışmak isteyenlerin nereye başvurması gerektiğini detaylarıyla açıkladı. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Büyükkınacı, daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin İSEM'in 02124499618 numaralı telefonundan bilgi alabileceğini hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitim Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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