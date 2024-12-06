Beylikdüzü'nde Sağlıklı Beslenme Semineri - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Sağlıklı Beslenme Semineri

Beylikdüzü\'nde Sağlıklı Beslenme Semineri

Beylikdüzü Belediyesi, öğrenci velileri için düzenlediği beslenme seminerinde, diyetisyen Merve Akdeniz sağlıklı yaşam önerileri ve beslenme tavsiyeleri verdi. Katılımcılara evde hazırlanabilecek sağlıklı içecekler hakkında bilgi vererek, çocukların hazır meyve sularından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

06.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Beylikdüzü Belediyesi, beslenme bilimindeki son gelişmelerin ışığında öğrenci velileri için bir beslenme semineri düzenledi. Diyetisyen Merve Akdeniz'in konuk olduğu seminerde, velilerin akıllarına takılan sorular cevaplandırıldı.

Beylikdüzü Evliya Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci velileri için "Sağlıklı Yaşam Semineri" gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan uzman diyetisyen Merve Akdeniz, annelere sağlıklı beslenme tavsiyeleri verdi.

"Çocuğunuza meyve suyu içirmeyin"

Etkinliğin son bölümünde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Merve Akdeniz, bir soru üzerine çocukların hazır meyve sularından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi. Evde hazırlanabilecek sağlıklı içeceklerin öneminden bahseden Akdeniz, "Eğer meyve suyu içerecekseniz, evde kendiniz hazırlayın ama her gün içirmeyin. Onun yerine muz, bal ve sütü blenderdan geçirebilirsiniz. Her öğün taze meyve yemelisiniz ve her türlü kızartmayı, şekerli ve paketli gıdaları terk etmelisiniz. Kış mevsimindeyiz, güneş yetersiz, o yüzden D vitamini takviyesi almanızı öneririz. 30 kilo başına 1 litre su içmeyi unutmayın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Sağlıklı Beslenme Semineri - Son Dakika

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