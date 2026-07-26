Beylikdüzü’nde yağmur sonrası temizliğe vatandaştan ilginç yorum

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise belediye ekiplerinin çalışmasını, "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı" şeklinde yorumladı.

İstanbul'da yoğun yağışların ardından Beylikdüzü Belediyesi çevre temizliği yaptı. Sokaklar, caddeler tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışması sırasında ekipleri görüntüleyen bir vatandaş ise, "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı. Uzun bir aradan sonra hizmet etmek akıllarına geldi. Şu anda sokakları temizliyorlar" ifadelerini kullandı.