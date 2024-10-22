Beylikdüzü'nde Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı

Beylikdüzü\'nde Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'İngilizce Konuşma Kulübü', yetişkinler için perşembe, çocuklar için ise pazar akşamları ücretsiz katılımla faaliyete geçti. Katılımcılar, dil pratiği yaparken eğlenceli anlar geçiriyorlar.

22.10.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı. Kapılarını açan konuşma kulübüne yetişkinler perşembe, çocuklar ise pazar akşamları ücretsiz katılım sağlayacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçede yaşayan yetişkinler ve anne-çocuk grupları için her seviyeye uygun konuşma pratiği yapabileceği "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı. American Life Dil Okulları iş birliğiyle Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan konuşma kulübünde katılımcılar, kısa basit sohbetlerle İngilizce düzeylerini görüp ve hoşça vakit geçiriyorlar. Çalışmalar, yetişkinler ve çocuklar için haftada bir kez farklı günlerde, ayrı gruplar halinde ve yaklaşık bir saat sürüyor. Ücretsiz olarak yaz mevsimine kadar vatandaşlara kapılarını açacak olacak kulübe belediyenin web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden online kayıt yaptırılabiliyor.

Katılımcılar hem eğlendi, hem öğrendi

Kulübün ilk katılımcılarından Şevval Şenyurt, İngilizce Konuşma Kulübü'nü Beylikdüzü Belediyesi'nin Instagram hesabındaki duyurudan öğrendiğini söyleyerek, "Hemen anneme söyledim ve geldik. İlk başta biraz garip geldi ama bence karşılıklı konuşarak öğrenmek daha iyi. Çünkü dile maruz kalmanız gerekiyor" yorumunu yaparken; bir diğer katılımcı Nilay Güngör ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle artardı: "İngilizce konuşmak isteyen herkes gibi korkarak başladım. Heyecanlıydım, gergindim ama hocalarımız gerçekten çok candan, o akışa nasıl kendimi kaptırdığımı anlamadım. Birden baktım ki, unuttuğumu sandığım bilgiler hafızama yüklendi. Çok keyif aldım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Başladı - Son Dakika

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