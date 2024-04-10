Beylikova\'da bayramlaşma programı düzenlendi

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Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde gerçekleştirilen program çerçevesinde Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve beraberindeki heyet, mahalle muhtarları, belediye personeli ve halk ile bayramlaştı.

Beylikova Belediyesi'nin Küçük Düğün Salonu'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programda Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye personeli ve halk ile bayramlaşmak üzere bir araya geldi. Ardından Başkan Karabacak ve beraberindeki heyet, görev başındaki İlçe Jandarma komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Hastanesi ve itfaiye personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Karabacak, daha sonra ilçedeki şehit ailelerine evlerinde ziyaret gerçekleştirerek bayramlarını tebrik etti.

"Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum"

Programda konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Ramazan Bayramı vesilesiyle, birlikte olmanın ve sevdiklerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, dualarımızda şehitlerimizi unutmadık. Bu vesile ile başta şehit anne babalarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm İslam alemine ve milletimize, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR