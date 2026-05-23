Beylikova\'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Eskişehir Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yağmur ve şükür duası programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık üç bin kişinin katıldığı programda birlik, beraberlik ve bereket için dualar edildi. Programa katılan vatandaşlar hep birlikte yağmur duası yaparken, şükür niyazında bulunuldu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda vatandaşlar dayanışma ve kardeşlik duygularını bir kez daha yaşadı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, program sonrası yaptığı açıklamada, "Beylikova'mızda hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı duada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Geleneksel hale gelen bu programlarımız, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Rabbim edilen duaları kabul eylesin, ilçemize ve ülkemize bolluk, bereket ve huzur nasip etsin. Programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, organizasyona katılan vatandaşlar birlik ve beraberlik ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR