Beylikova Sulama Barajı’na Su Basılmaya Başlandı - Son Dakika
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Beylikova Sulama Barajı’na Su Basılmaya Başlandı

Beylikova Sulama Barajı’na Su Basılmaya Başlandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kış dönemiyle birlikte Beylikova Sulama Barajı'na su basma işlemleri başladı. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, tarımsal üretim için hayati olan bu çalışmaların titizlikle sürdüğünü açıkladı.

22.11.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Eskişehir'de kış döneminin gelmesiyle Beylikova Sulama Barajı'na su basılmaya başlandığı açıklandı.

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Beylikova Depolama Tesisi'nin işletmesi Beylikova Belediyesi'nce yürütülüyor. Tarımsal sulama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalar devam ederken, Porsuk Çayı'ndan 10 kilometre uzaklıktaki Beylikova Sulama Barajı'na kış döneminin gelmesiyle su basılmaya başlandı. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

"Şu ana kadar 4 milyon metreküpün üzerinde su bastık"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Karabacak, "Beylikova Belediyesi olarak tarımsal sulama alanında önemli bir görevi üstlenmiş durumdayız. DSİ'ye ait Beylikova Sulama Barajı'nın işletmesini belediyemiz yürütmekte olup, bölgedeki 30 bin dekar araziye sulama suyu sağlıyoruz. Bu, tarımsal üretim yapan çiftçilerimiz için hayati bir hizmet. Kış döneminde Porsuk Çayı'ndan baraja su basma çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 4 milyon metreküpün üzerinde su bastık. Hedefimiz, toplamda 15 milyon metreküp su pompalamak ve böylece barajın debisiyle birlikte toplam 23 milyon metreküp suya ulaşabilmektir" dedi.

"Hizmetlerimiz sorunsuz bir şekilde devam edecek"

Başkan Karabacak, barajın işletilmesinde kullanılan teknoloji ve personelin özverili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Karabacak, "2 adet pompa binasında toplamda 4 adet yüksek kapasiteli pompa elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Baraj personelimiz gece gündüz demeden bu pompaların kesintisiz çalışması için büyük bir gayret gösteriyor. Ayrıca, sulama sahasında üretim yapan çiftçilerimiz istedikleri mahsulü ekebilirler. Hizmetlerimiz sorunsuz bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Beylikova Belediyesi olarak tarımın ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

Teknolojiyi yakından takip eden Beylikova Belediyesi'nin sulama hizmetinde de yenilikçi çözümler sunduğunu belirten Başkan Karabacak, çiftçilere sundukları hizmetleri detaylandırarak şöyle konuştu:

"Sulama sistemlerinde temassız kartlı sayaç sistemleri kullanılmaktadır. Üreticilerimiz, belediyemiz veznesinde nakit ödeme veya kredi kartına taksit imkanı ile sulama kartlarını doldurabiliyorlar. Bu sistem hem çiftçilerimiz için pratik bir çözüm sunuyor hem de su kullanımını daha verimli hale getiriyor. Beylikova Belediyesi olarak tarımın ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Baraj personelimizin yoğun çalışmaları ve teknolojik altyapı sayesinde, çiftçilerimize kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Bize teknik anlamda herzaman destek veren DSİ yetkililerine ve personeline çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca emekçi belediye personelimize teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikova Sulama Barajı’na Su Basılmaya Başlandı - Son Dakika

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