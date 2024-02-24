Beyoğlu Belediyesi, 500 yıllık tarihi çeşmeyi suyla buluşturdu

Beyoğlu Belediyesi, yapımı devam eden 40 çeşmenin restorasyonu kapsamında 500 yıllık tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi'ndeki çalışmaları tamamlayarak suyla buluşturdu. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda 40 kadar çeşmemizin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi çeşmenin etrafında Kasımpaşalı hemşehrilerimiz gelerek nefes alacaklar, tarihi havayı soluyacaklar" dedi.
Beyoğlu Belediyesi, tarihi özellikleriyle kültürel mirasın önemli bir parçası olan tarihi çeşmelerin ihyası için çalışmalarına devam ediyor. Büyük çoğunluğu 18. yüzyıl ve sonrasında yapılan yaklaşık 40 çeşmenin restorasyonu sürerken, çalışmalar kapsamında aslına uygun olarak restore edilen ve Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda bulunan 500 yıllık tarihi Tersane Emini Ahmed Ağa Çeşmesi tamamlanarak suyla buluşturuldu. Tarihi çeşme, inşa tarihi, kitabesindeki motifler itibarıyla Lale Devri üslubunda, haznesi taş ve tuğla karşımı örülmüş dikdörtgen gövdeli, iki cepheli, yuvarlak kemerli yapısıyla dikkat çekerken, yapılan restorasyon vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. 500 yıllık tarihi çeşmenin suyla buluşma açılışını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gerçekleştirdi.
"Beyoğlu'nu 100'üncü yıla yakışır bir Beyoğlu yapmayı adım adım gerçekleştiriyoruz"
Tarihi çeşmenin suyla buluşma etkinliğinde konuşan Başkan Haydar Ali Yıldız, tarihi eserlere büyük bir özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Ben Beyoğlu'nda bulunan tüm hemşehrilerime ve komşularıma teşekkür ediyorum. Bizlere 5 yıl önce bir görev tebliğ ettiniz. Beyoğlu'nu 100'üncü yıla yakışır bir Beyoğlu yapmayı adım adım gerçekleştiriyoruz. Göreve gelirken ilk amacımız Beyoğlu'nun değerlerini geleceğe taşımaktı. Farklı inançların, farklı medeniyetlerin bir arada olduğu Beyoğlu'nda eskiyen ve ecdadın bizlere emanet ettiği bu yapıları geleceğe taşımak en büyük hedeflerden biriydi. Bu anlamda tarihi eserlerimizi restore ediyoruz. Çocuklarımıza bir kütüphane olarak taşınması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Şu an Beyoğlu'nda ecdadımızdan bize yadigar kalan bu tarihi eserden ya kütüphane olarak ya da bir başka gençlik merkezi olarak veya sanat merkezi olarak kendine yer buluyor. Bugün Ahmed Ağa Çeşmemizi Kızılay Meydanı'nda valiliğimizle birlikte burada restore ediyoruz. Beyoğlu'nda 40 kadar çeşmemizin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi çeşmenin etrafında Kasımpaşalı hemşehrilerimiz gelerek nefes alacaklar, tarihi havayı soluyacaklar. Ecdadın bizlere emanet ettiği bu eserlere hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beyoğlu Belediyesi, 500 yıllık tarihi çeşmeyi suyla buluşturdu - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?