Beyoğlu Belediyesi Avrupa Miras Günleri'nde İlber Ortaylı'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Avrupa Miras Günleri'nde İlber Ortaylı'yı ağırlıyor

Beyoğlu Belediyesi Avrupa Miras Günleri\'nde İlber Ortaylı\'yı ağırlıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Miras Günleri'nde Tarihçi Yazar İlber Ortaylı konuk olacak. Etkinlikler kapsamında İlber Ortaylı'nın söyleşisi ve sanatçıların atölyelerini ziyaret etme imkanı bulunacak.

06.09.2024 15:55  Güncelleme: 15:59
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Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Miras Günleri'nde Tarihçi Yazar İlber Ortaylı konuk olacak.

Beyoğlu Belediyesi, bu yıl "Rotalar, Ağlar ve Bağlantıların Mirası" temasıyla düzenlenecek olan Avrupa Miras Günleri kapsamında Beyoğlu'nun tüm kültürel paydaşlarını bir araya getirecek. "Beyoğlu'nun Mirasını Yeniden Keşfe Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, kültür merkezlerinden kitapevlerine, konsolosluklardan müzelere, üniversitelerden vakıflara kadar 50'den fazla kurum mekanlarıyla katılım sağlayacak.

İlber Ortaylı ile 6. dairenin tarihine yolculuk

Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nin en önemli konuklarından birisi de Tarihçi Yazar İlber Ortaylı olacak. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide İlber Ortaylı, Şişhane Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası 6. Dairenin hikayesini ve belleğini anlatacak. 8 Eylül Pazar günü yapılacak olan söyleşi saat 17.00'da başlayacak.

Sanatseverler sanatçıların üretim sürecine tanıklık etme imkanı bulacak

Beyoğlu Avrupa Miras Günleri kapsamında, 7 Eylül Cumartesi günü Tokatlıyan Han'da 14.00 - 18.00 saatleri asında "Açık Atölye" etkinliği gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, 19. yüzyılda Beyoğlu'nun gözde otellerinden ve hala İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biri olan tarihi hanın büyüleyici atmosferinde birçok başarılı bağımsız sanatçının atölyelerini ziyaret edip, üretim sürecine tanıklık etme imkanı bulacak.

80'e yakın ücretsiz etkinlik düzenlenecek

16 Eylül'e kadar devam edecek olan Beyoğlu'nun kültürel mirasını keşfetme turunda; rehberli ve rotalı turlar, söyleşiler, sergiler, konserler ve atölyeler başta olmak üzere 80'e yakın ücretsiz etkinlikle Beyoğlu mirasının bugüne kadar bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkartılacak. Sanatseverler etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye https://beyoglumiras.org/ adresini ziyaret ederek ulaşabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Avrupa Miras Günleri'nde İlber Ortaylı'yı ağırlıyor - Son Dakika

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