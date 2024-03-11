Beyoğlu Belediyesi İftar Sofralarında Binlerce İstanbulluyu Ağırlayacak - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi İftar Sofralarında Binlerce İstanbulluyu Ağırlayacak

Beyoğlu Belediyesi İftar Sofralarında Binlerce İstanbulluyu Ağırlayacak

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahil ile birlikte ilçenin meydanlarında ve sokaklarında kuracağı iftar sofralarında binlerce İstanbulluyu ağırlayacak. Vatandaşlar ayrıca 30 gün boyunca Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinliklerle de unutulmaz bir Ramazan geçirecek.

11.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:57
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Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahil ile birlikte ilçenin meydanlarında ve sokaklarında kuracağı iftar sofralarında binlerce İstanbulluyu ağırlayacak. Vatandaşlar ayrıca 30 gün boyunca Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinliklerle de unutulmaz bir Ramazan geçirecek.

Her yıl Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşı aynı iftar sofrasında buluşturan Beyoğlu Belediyesi, iftar sofrası geleneğini bu yılda sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca Hasköy Sahil'de her gün iftar verecek olan Beyoğlu Belediyesi, aynı zamanda ilçenin meydanlarında ve sokaklarında kuracağı iftar sofraları ile de binlerce kişiyi aynı sofralarda buluşturacak. Beyoğlu Belediyesi öte yandan Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği ramazan etkinlikleriyle de vatandaşlara unutulmaz bir ramazan coşkusu yaşatacak.

Hem eğlence hem iftar

Ramazan ayı boyunca Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde ve çevresinde kurulan iftar çadırlarında yaklaşık 2 bin kişi hep birlikte iftar yapacak. İftar öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek söyleşiler, sohbetler ve tasavvuf musikisi gibi çeşitli etkinliklerle de vatandaşlar doyasıya eğlenecek.

Mahalleli sokak iftarlarında buluşacak

Beyoğlu Belediyesi farklı günlerde meydanlarda ve mahallelerde kuracağı iftar sofralarıyla da mahalleliyi bir araya getirecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sevginin, hoşgörünün ve bereketin olduğu bu sofralarda ilçe halkıyla orucunu açacak. İlçe halkının Ramazan ayının manevi havasını birlikte yaşadığı, suyunu paylaştığı, ekmeğini bölüştüğü bu sofralarda her akşam 2 bine yakın kişi ezanın okunmasıyla birlikte hep bir ağızdan dua ederek oruçlarını açacak.

Camiler gül suyuyla yıkandı

Beyoğlu'nda Ramazan ayında müminlerin sağlıklı bir ortamda ibadet etmesi için camilerde detaylı temizlik çalışması yapıldı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Taksim Cami'nin de aralarında bulunduğu 92 cami gül suyuyla yıkandı. Temizlik çalışmaları Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edecek.

Hasta ve yaşlılara özel iftar servisi

Beyoğlu Belediyesi ilçede yaşayan hasta ve yaşlıları Ramazan ayı boyunca unutmadı. Hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle iftar vakti evinden çıkamayan ve bu sofralara misafir olamayan ihtiyaç sahiplerine gezici iftar aracıyla her gün iftar yemeği servisi yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi İftar Sofralarında Binlerce İstanbulluyu Ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi İftar Sofralarında Binlerce İstanbulluyu Ağırlayacak - Son Dakika
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