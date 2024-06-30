Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da İlk Emekli Evi'ni Açtı - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da İlk Emekli Evi'ni Açtı

Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa\'da İlk Emekli Evi\'ni Açtı

Beyoğlu Belediyesi tarafından çayın 1 lira, kahvenin 5 lira olduğu Emekli Evi'nin ilki Kasımpaşa'da hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, emeklilere hizmetin öncelikli olduğunu belirtti.

30.06.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa'da ilk 'emekli evi' hizmete açıldı. Çayın 1 lira, kahvenin 5 lira olduğu emekli evinin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bizler emekliye saygıyı büyüklerimizden ve törelerimizden öğrendik. Dolayısıyla bizim için emeklilere hizmet öncelikliydi. Emekli komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından çayın 1 lira, kahvenin 5 lira olduğu Emekli Evi'nin ilki Kasımpaşa'da hizmete açıldı. Turabibaba Kütüphanesi Bahçesi'nde gerçekleşen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra çok sayıda emekli vatandaş ve protokol katıldı. Emekli evinin sadece emeklilere özel değil, herkese açık olduğu belirtilirken, emekli olmayan vatandaşlar için çayın 5 lira, kahvenin 20 lira, çorbanın 35 lira ve simidin 10 lira olacağı öğrenildi.

"Emekliye saygıyı büyüklerimizden ve törelerimizden öğrendik"

Vatandaşa ulaşmanın ve hizmet etmenin adının bu dönemde 'sosyal yardımlar' olduğunu söyleyen Başkan İnan Güney, "Bütün belediyeler de bütçesi ve büyüklüğü imkanında vatandaşa ulaşacak bu sosyal hizmetlerin çeşitliliğinin sayısı artırmakla mükellef diye düşünüyorum. Bugün Kasımpaşa'da açtığımız emekli evimiz aslında bu bakış açımızın en güzel örneklerinden birisi. İçinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krizi en yoğun hisseden kesim maalesef emekliler. Bizler emekliye saygıyı büyüklerimizden ve törelerimizden öğrendik. Dolayısıyla bizim için emeklilere hizmet öncelikliydi. Emekliler hayatın ekonomik krizi ve sağlık sorunlarıyla boğuşurken 2 bardak çayın bile emekliler için lüks olduğu bir ortamda bizim onlara hizmet etmemiz sadece bir seçim vaadi değil, aynı şekilde onların Beyoğlu'ndan evladı İnan Güney'in boynunun borcuydu diye düşünüyorum. Emeklilerimiz buraya gelsin 1 liraya çay içsinler, uygun fiyata karnını doyursunlar, kaliteli zaman geçirsinler, sosyalleşsinler, sağlık taramasıyla onların sağlıklarını kontrol altına tutalım, sanatçı dostlarımızı davet edelim burada sohbetler edelim. Biz bu bakış açısıyla burayı açtık, Kasımpaşa'ya hayırlı olmasını, emekli komşulara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bence çok güzel oldu ama her yere olmasını temenni ediyorum"

Emekli evinin açılmasından dolayı çok sevinçli olduğunu söyleyen Zeki Tüysüz, "Her tarafa yapılsın Beyoğlu'nda inşallah. Böyle istediğimiz oluyor. Biz burada Kasımpaşalı olarak yaşıyoruz, başka yerlerde emekli arkadaşlarımız da var. Onlar da böyle ortamlardan faydalansınlar. İnan beyin çalışmaları şu anda güzel gidiyor. Allah kolaylık versin, her şey sırayla gidecek ve her şey de güzel olacak. Bence çok güzel oldu ama her yere olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımız söylediği şeyin sözünde durdu"

Emekli Evi'nin açılmasından çok memnun olduğunu söyleyen Ayşe Mercan ise, "Böyle bir yer inşallah hep bizle gider. Biz çok sevindik engelli oğlum olduğu halde hemen koştum. Çok memnunuz, çok takdir ettik. Teşekkür ederiz yapana da yaptırana da. Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok sevindim. Televizyonda duymuştum akşam komşuya söylemiştim, Başkanımız söylediği şeyin sözünde durdu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da İlk Emekli Evi'ni Açtı - Son Dakika

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