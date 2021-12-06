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Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı - Son Dakika

Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı

06.12.2021 14:36
Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı

Öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda kış sezonu başladı.

Öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda kış sezonu başladı. Kampın ilk misafiri olan kız öğrenciler, bir hafta boyunca kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle unutulmaz bir kamp tecrübesi edinecekler.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 18 yıldır yaz aylarında düzenlenen Kefken Gençlik Kampı, bu yıldan itibaren kış sezonuna başladı. Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yüz binlerce öğrencinin katıldığı kampın kış sezonun ilk misafirleri kız öğrenciler oldu. İlk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan öğrenciler; kültürel, bir hafta boyunca sanatsal ve sportif eğitimlerle unutulmaz bir kamp tecrübesi edinecekler. Ulaşım ve konaklamanın Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanacağı kampta öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Kış kampı dolu dolu geçecek

Gençlerin yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmelerine de katkı sağlayan kampta eğlenceli eğitim programıyla kış ayları da dopdolu geçecek. Her yıl öğrencilerin buluşma noktası olan kampta; futbol, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, satranç. Kamp içinde, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmesi için orman içi minyatür oyun alanları, bedensel aktiviteleri gerçekleştirecekleri 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, standartlara uygun voleybol ve basketbol sahaları, badminton sahası ve bir de amfi tiyatro bulunuyor. - İSTANBUL

Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı
Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı
Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı
Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı
Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı

Beyoğlu Belediyesi, voleybol, Türkiye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu Kefken Gençlik Kampı kış sezonuna kapılarını açtı - Son Dakika


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