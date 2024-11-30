Beyoğlu\'nda Ücretsiz Ring Seferleriyle Ulaşım Kolaylaşıyor

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Beyoğlu sakinleri ilçede hayata geçirilen ücretsiz ring seferleriyle rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa- Pangaltı ve Tophane- Taksim güzergahlarında hizmet veren ring seferlerine Piyalepaşa-Taksim hattı da eklenerek hizmet alanı genişletildi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede ulaşım sorununu çözmek ve vatandaşların merkezi noktalara daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz ring seferlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in seçim sürecinde ilçe sakinlerine verdiği söz üzerine hayata geçirdiği Ücretsiz Ring seferleri Nisan 2024'te hizmete girmişti. İlk etapta Kasımpaşa-Pangaltı ve Tophane-Taksim güzergahlarında başlatılan seferlere, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler ve yoğun ilgi üzerine Piyalepaşa-Taksim güzergahı da eklendi.

Hafta İçi Her Gün Merkezi Noktalara Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Üç hat üzerinde hizmet veren ring seferleri, hafta içi her gün birer saat arayla çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ulaşımın tamamen ücretsiz olduğu bu hizmetle, Beyoğlu'nun farklı noktalarından merkezi noktalara ulaşım kolaylaşırken, vatandaşların zamandan ve masraftan tasarruf etmesi hedefleniyor.

"Amacımız Beyoğlu'nda hayatı daha konforlu ve yaşanabilir hale getirmek"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, önceliğinin Beyoğlu sakinlerinin talepleri olduğunu belirterek, "Beyoğlu'nun her köşesini gezdik, vatandaşlarımızla birebir sohbet ettik ve onların bizden ne istediğini dinledik. Ulaşım meselesi, birçok mahallemizde en büyük sorunlardan biriydi. Bu nedenle göreve gelir gelmez ücretsiz ring seferlerimizi başlattık. Bu hizmetten ilçe halkımız da çok memnun kaldı ve gelen talepler doğrultusunda bu hizmetimize yeni bir hat daha ekledik. Bu sayede vatandaşlarımız merkezi noktalara rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Beyoğlu'nda hayatı daha konforlu ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL