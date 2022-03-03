Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti

03.03.2022 00:57
Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti

Ülkelerindeki savaşı ve Rusya'yı protesto etmek isteyen Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda toplandı.

Ülkelerindeki savaşı ve Rusya'yı protesto etmek isteyen Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda toplandı. Ukrayna'dan iki gün önce döndüklerini söyleyen bir kadın, "Türk Konsolosluğu bizi otobüslerle buraya getirdi" dedi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Beyoğlu Tepebaşı'nda bir kez daha toplanarak Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup savaş karşıtı sloganlar atıp, üzerinde "Savaşa hayır, NATO havayı kapat, Ukrayna'da savaş dursun" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemcilerin Ukrayna ulusal marşının okunduğu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Türk Konsolosluğu bizi otobüslerle buraya getirdi"

Türk Konsolosluğunun yardımıyla iki gün önce Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen Katherina Doğan, "Biz Odessa şehrinde, eşim ve 3 çocuğumuzla yaşıyorduk. Biz iki gün önce zorla İstanbul'a döndük. Bize Türk Konsolosluğu otobüslerle Romanya ve Bulgaristan üzerinden buraya getirdi. Yol iki gün sürdü ve kendimizi buraya attık. Hiç değilse çocuklar güvende ama onların okul arkadaşlarının hepsi çok kötü durumda. Biz mesajlar alıyoruz, hepsi bir bodruma iniyor. Lütfen bu savaş çok erken bitsin. Biz eve dönmek istiyoruz" dedi.

"Bakkala giderken bomba atıldı ve çocuk öldü"

Savaşın bir an önce bitmesini istediğini söyleyen Tatyana Reipcinkokeser, "Üzgünüz, sanki dünya bitti bizim için. O kadar acı ki, size anlatamam. Bir arkadaşımın çocuğu öldü. Çocuk bakkala giderken bomba atıldı ve çocuk öldü. Çocuk 17 yaşındaydı. Savaş bitsin istiyoruz. Ruslar bizden ne istiyor? Onların o kadar toprağı var, bizim ise bu kadar. Daha ne istiyorlar bizden? Bırakın bizi. Başka bir şey istemiyoruz. Çocuklar, insanlar ölmesin istiyoruz" diye konuştu.

Buradaki eylemin sona ermesinin ardından, protestocular Rusya Konsolosluğu önüne gitti. Eylemlerin savaş sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti - Son Dakika


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