Beyoğlu'nda Yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi Açıldı

Beyoğlu\'nda Yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi Açıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edilen 'Beyoğlu Belediyesi-Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi' törenle hizmete girdi. Başkan İnan Güney, hayvanlara sürdürülebilir hizmet sunma amaçlarını vurguladı.

11.02.2025 16:52  Güncelleme: 16:57
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Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla inşa edilen "Sahipsiz Hayvan Bakımevi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Amacımız can dostlarımıza daha etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ile kahve zinciri Espressolab arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sütlüce Mahallesi Bademlik semtindeki "Beyoğlu Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" yenilendi. Eski yapının yerine; içerisinde kedi yoğun bakım ünitesi, muayene ekipmanları, çelik kafesler, infüzyon pompası ve oksijen konsantratörü de bulunan tam teçhizatlı, 2 katlı bir veterinerlik binası yapıldı. Beyoğlu'da ihtiyaç duyulan hayvan bakım hizmetinin kapasitesini büyük oranda artıran yeni yapı "Beyoğlu Belediyesi-Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi" ismiyle hizmete açıldı. Açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ve davetliler katıldı.

"Amacımız can dostlarımıza daha etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak"

Başkan İnan Güney, "Biz Beyoğlu'nu börtüsüyle böceğiyle, kedisini de köpeğini de seven şekilde sahipleniyoruz. Hayvan sevgisi bizim geleneğimiz, töremiz ve kültürümüz. Bize öldürmeyi değil yaşatmayı konuşmak yakışır. Sokaklarımızı da canlarımızı da koruyabiliriz. Eşref-i mahlukat olan insana yakışır bir şekilde biz bu sürüleşme sorununu çözeriz. Vebal almadan, cana kıymadan köpek nüfusunu kontrol altına alabiliriz. Çünkü bu meseleyi bir çocuklar ve köpekler diye karşıtlık içinde ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden akıl, ahlak, vicdan ve merhameti düstur edindik ve hemen işe koyulduk. Öncelikle veterinerliğimizde yapısal ve teknik yenilikler yaptık. Yeni modern donanımlarla desteklenmiş fiziki imkanları geliştirilmiş iki katlı veterinerlik binamızı inşa edilerek tedavi ve muayene alanının standartlarını yükselttik. Bu çalışmalar, hayvanların refahını en üst seviyeye çıkartmak ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün daha etkin, sürdürülebilir bir hizmet sunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir" dedi.

Kapasite artırıldı, yeni donanımlar hizmete sunuldu

Sokak hayvanlarına modern koşullarda hizmet verebilecek şekilde inşa edilen yeni 'Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin fiziki imkanları da geliştirildi. Modern tedavi alanlarından muayenehanelere, ameliyathanelerden kapalı rehabilitasyon alanlarına kadar her alan gelişmiş donanımlarla desteklendi. Hizmete açılan yeni tesiste; kedi yatar hasta kapasitesi iklimlendirmesi, güvenlik kamerası ve tıbbi tedavi gereçleriyle birlikte 30'dan 170'e çıkarıldı. Köpeklerin barınma alanları ise alttan ısıtmalı ve iki katlı şekilde inşa edilerek kapasitesi 22'den 40'a çıkarıldı. Ayrıca yoğun bakım ünitesi 2'den 4'e, oksijen konsantratörü sayısı 1'den 3'e, infüzyonpompası sayısı da 1'den 3'e çıkartılarak kritik hastaların tedavi koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Yaşamlarını yitiren hayvanlar için de bir morg alanı oluşturuldu. Yeni inşa edilen tesisin yanında yer alan mevcut hayvan barınağının bakım, onarım ve tamiratı da yapılarak tıbbi teçhizatları güçlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika

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