Beypazarı\'nda Polis Haftası\'nda mevlit okutuldu

Beypazarı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolasıyla ebediye irtihal eden ve şehit düşen emniyet mensupları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla şehit olan ve ebediyete irtihal eden emniyet mensupları için Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı programda Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutlayan Emrecan, "Bu yıl teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü. Tüm teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyorum. Bugün de cuma namazı öncesinde mevlit okuttuk. Katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - ANKARA