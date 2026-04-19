Beypazarı\'nda Yağmur Duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yeterli yağış alamayan bölgeleri için yağmur duası yaptı.
Beypazarı ilçesinin Fasıl Mahallesi sakinleri, yeterli yağış alamayan bölgeleri için
yağmur duası yaptı. Muhtar Mesut Koçak tarafından düzenlenen yağmur duasına, mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallerden vatandaşlar eşlik etti. - ANKARA
