Beypazarı\'nda Yağmur Duası Etkinliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar kurak geçen mevsim nedeniyle yağmur duası etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Uşakgöl Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası etkinliği, Uşakgöl Yaylası'nda katılımla gerçekleştirildi. Yayla meydanında toplanan vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde dualar ederek yağmur yağması için Allah'a niyazda bulundu. - ANKARA