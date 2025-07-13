Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar kurak geçen mevsim nedeniyle yağmur duası etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Uşakgöl Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası etkinliği, Uşakgöl Yaylası'nda katılımla gerçekleştirildi. Yayla meydanında toplanan vatandaşlar, din görevlileri eşliğinde dualar ederek yağmur yağması için Allah'a niyazda bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Beypazarı'nda Yağmur Duası Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?