Beyran ve Kelle Paça Kışın Şifa Kaynağı - Son Dakika
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Yerel

Beyran ve Kelle Paça Kışın Şifa Kaynağı

Beyran ve Kelle Paça Kışın Şifa Kaynağı

Gaziantep'in beyran ve kelle paça yemekleri, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

28.01.2025 09:51
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Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetlerinden beyran ve kelle paça, içindeki kuzu eti, baharatı ve bol sarımsağıyla kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında geliştirici şehirler ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetleri arasında yer alan beyran ve kelle paça, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve lezzetleriyle adından söz ettiren gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden beyran ve kelle paça, sonbahar ve ilkbahar gibi hava değişikliğinin yaşandığı mevsimlerin yanı sıra özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak isteyenler için sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Doğal antibiyotik özelliği taşıyor

Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi tavsiye edilen beyran ve kelle paça soğuk kış aylarında adeta şifa dağıtıyor. İçerisindeki kuzu eti, sarımsak sosu ve özel suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyran, kelle ve paça, kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İçinde kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı tescilli lezzet beyran ve kelle paça, özellikle sabah erken saatlerinde tüketilmesinin yanı sıra günün her saatinde de tüketiliyor.

Soğuk algınlığına ve gribe karşı korunmak isteyenler tercih ediyor

Kentte, soğuk algınlığına ve gribe karşı korunmak isteyenler, beyran ve kelle paçanın servis edildiği restoranların yolunu tutuyor. Yaklaşık 12 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, sarımsak ve baharatlar ilave edilerek tüketilen bu lezzetler, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünüldüğü için ilgi görüyor. Beyran ve kelle paça ustası Mustafa Dertli, yüksek kolajen içeriğiyle ön plana çıkan beyran ve kelle paçanın, eklem ağrılarını azaltmasının yanı sıra vücudu mevsimsel hastalıklara karşı koruduğunu ifade etti.

"Beyran ve kelle paça tamamen şifa deposudur"

Beyran ve kelle paçanın, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini koruyarak grip, nezle, soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Dertli, "Beyran, kelle ve paça bizde 50 yıldır vardır. Biz bu yemeklerin özünü bulduk. Kendimize bir isim yaptık. Halen işletmemizde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Beyran ve kelle paça kışın hastalıklara karşı birebir şifa kaynağıdır. Beyran ve kelle paçanın her şeye faydası vardır. Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra kırık ve çıkığa da kelle paça yemesini tavsiye ederiz. Herkes kelle paça ve beyrana rağbet ediyor. Beyran ve kelle paça soğuk havada hem ısıtıyor hem de karın doyuruyor" dedi.

"Beyran Gaziantep'in doğal antibiyotiğidir"

Beyran ve kelle paçanın yapım aşaması ile yararlarını anlatan Ömer Yozbatıran ise "Beyran ve kelle paça Gaziantep'e özgü yemeklerdir. Ayak paça, kelle paça, işkembe ve beyran kışın soğuk havalarda yenir. Bu yemekler soğuk algınlığına ve gribe karşı birebirdir. Ayak paça kırık ve çıkığa da iyi gelir. Doktorların da bu konuda tavsiyeleri var. Bu yemeklerimiz doğal antibiyotiktir. Yaklaşık 8-10 saat pişme süreleri vardır. Haşlanmış pirinç ve kuzu eti 4-5 saat pişer. Bu yemeklerin hazırlanmasında büyük bir emek ve zahmet vardır" şeklinde konuştu.

"Beyranı içtiğimiz zaman kendimize geliyoruz"

Beyranın şifa kaynağı olduğunu belirten vatandaşlardan Muhittin Fırat, "Genelde beyranı soğuk algınlığına karşı içiyorum, güzel oluyor. Şu anda bademciklerim şişmiş, eşimle birlikte beyran içmeye geldik. Beyranı içtiğimiz zaman kendimize geliyoruz, rahatlıyoruz. Beyranın ve kelle paçanın hastalığa karşı iyi geldiğine inanıyorum, inandığım için zaten buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepliler olarak ilaç içmek yerine beyran içmeyi tercih ediyoruz"

Beyranı çok sevdiğini belirten Zehra Korkmaz, "Beyran içmeye geldim. Beyran çok faydalı, içerisinde sarımsak, kuzu eti ve pirinç var. Soğuk algınlığına karşı faydalıdır. İçerisindeki sarımsak sayesinde antibiyotiği özelliği vardır. Gaziantepliler olarak ilaç içmek yerine beyran içmeyi tercih ediyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyran ve Kelle Paça Kışın Şifa Kaynağı - Son Dakika

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