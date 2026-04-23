Beyşehir\'de 23 Nisan\'da gastronomi ve kültür buluşması

23.04.2026 16:31  Güncelleme: 16:32
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen "Gençlik ve Lezzet Festivali" büyük bir katılımla başladı. İki gün sürecek festival, gastronomi ile gençliği aynı çatı altında buluşturdu.

Festival, tarihi Eşrefoğlu Camii önünde yapılan buluşmayla start aldı. Anıt Alanına yürüyüş ve çelenk koyulmasının ardından kortej, göl kenarındaki Vuslat Parkı'na kadar devam etti. Açılış programı, İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Erol, konuşmasında 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, federasyonun 20 bin profesyonel şef ve 43 dernekle Türkiye genelinde üretim ve emek mücadelesi verdiğini ifade etti. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise festivalin Beyşehir'de geleneksel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyşehir Kaymakamı Mustafa Kemal Akpınar da festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Beyşehir'in köklü mutfak kültürüne dikkat çeken Akpınar, gençlerin üretim sürecindeki rolünün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festival kapsamında Türkiye Aşçılar Federasyonu milli takım şeflerinin sanat atölyesi açıldı. Liseler arası yemek yarışmasının ilk etabı gerçekleştirilirken, federasyonun ikram stantları da ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlikler arasında 1001 balonla dilek uçurtma etkinliği, "Minik Ellerle Tatlı Yapıyoruz" atölyesi, Çocuk etkinlik büfesi panel ve söyleşiler yer aldı. Festival, liseler arası yarışmanın diğer etapları ve çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:29
Özkan Yalım soruşturmasında “Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı“ iddiası
Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
