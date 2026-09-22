Beyza Ejder ile Enes Dağ\'ın nikahını Büyükkılıç kıydı, Kayseri protokolü katıldı

Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu Başkanı İsmail Ejder'in kızı Beyza Ejder ile Enes Dağ, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, kentin önde gelen isimleri de nikah şahidi olarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu Başkanı İsmail Ejder'in kızı Beyza Ejder ile Enes Dağ'ın düğün töreni, Kayseri protokolünü bir araya getirdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Nikah töreninde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Ercan Sarıkaya ve İlçe Belediye Başkanları da nikah şahidi olarak yer aldı. Kayseri'nin siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda ismi buluşturan törende, genç çiftin mutluluğu paylaşıldı. Davetliler, Beyza ve Enes çiftini bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.

Nikah töreninin ardından genç çift ve aileleri, davetlilerin tebriklerini kabul etti.