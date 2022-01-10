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BGC Başkanı Okutmuş'tan '10 Ocak' açıklaması - Son Dakika

BGC Başkanı Okutmuş'tan '10 Ocak' açıklaması

10.01.2022 08:16
BGC Başkanı Okutmuş'tan '10 Ocak' açıklaması

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Ocak'ın bir bayram gibi kutlamayı gerektirecek şartların olmadığını söyleyen Okutmuş, Türkiye genelinde binlerce basın çalışanın zorluklar içerisinde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile hayata geçtiğini ve bu yüzden 10 Ocak tarihinin basın çalışanlarının özel günü olarak kutlanmaya başladığını hatırlatan Okutmuş, yerel basının günümüzde yaşadığı sıkıntılara değindi.

Döviz kurlarındaki yükselişler dolayısıyla yüzde 100'lerin üzerine çıkan hammadde fiyatlarının birçok basın kuruluşunun kapanmasına ve işten çıkarmalara sebep olduğunu aktaran Okutmuş, "Kağıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları arttı. Bu artışlar Türkiye genelinde birçok gazetemizin küçülmeye giderek diğer gazetelerle birleşmesine ve dolayısıyla birçok gazetenin kapanmasına sebep oldu. Bu sürede işten çıkarmalar gerçekleşti. Sektör gün geçtikçe daha zorlu bir sürece doğru sürükleniyor" dedi.

Asgari ücrete gelen artışları basın çalışanları adına olumlu karşıladıklarını fakat resmi ilan tarifesinde şu ana kadar herhangi bir artış olmadığını, bu durumun gazeteleri yayınlanamaz hale getireceğini söyleyen Murat Okutmuş, biran önce tarifenin en azından bu kuruluşların çalıştırdıkları basın emekçilerinin maaşlarını verebileceği, hammaddeyi karşılayabilecekleri seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında internet haberciliği yapan medya kuruluşlarının da sıkıntılarını dile getiren Okutmuş, konuyla ilgili uzun bir süredir TBMM'de görüşmeler yapıldığını fakat bir sonuca ulaşılamadığını belirterek, yasanın TBMM'den basın çalışanlarının lehine olacak şekilde biran önce çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Pandeminin gölgesinde fedakarca görevlerini sürdüren basın emekçilerinin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını sözlerine ekleyen Okutmuş, "10 Ocak Günü, sorunlarla boğuşan meslektaşlarımız için bu sorunlarını gündeme getirme günüdür. 10 Ocak'ın bayram havasında kutlanabilme ihtimalini şimdilik sadece bir temenni olarak dile getirebiliriz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

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Gazeteciler Günü, Bayburt, Bayram, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BGC Başkanı Okutmuş'tan '10 Ocak' açıklaması - Son Dakika


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