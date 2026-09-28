BGC, yeni Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BGC, yeni Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BGC, yeni Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Gökmen\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BGC Başkanı Eren Ayhan ve basın mensuplarının katıldığı ziyarette asayiş ile basın-emniyet iletişimi ele alındı, Gökmen teşekkür etti.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce başlayan Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BGC Başkanı Eren Ayhan ve ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, İlçe Emniyet Müdürü Gökmen ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Yokuşbaşı'nda bulunan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ziyarette, BGC üyesi ilçede görev yapan basın mensupları da yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen ile karşılıklı tanışma ve değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Bodrum'un genel asayiş durumu, ilçenin gündeminde yer alan konular ve kent yaşamına ilişkin gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Basın mensupları, Gökmen'e yeni görevinde başarılar dilerken, emniyet teşkilatı ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekildi. Görüşmede, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, ilçedeki gelişmelerin sağlıklı şekilde aktarılması ve kurumlar ile basın arasındaki iletişimin güçlü tutulması konuları da ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek basın mensuplarına teşekkür etti.

Karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEren AyhanGüvenlikAsayişBodrumGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı Uzman çavuşun kahreden sonu Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:32:32. #7.12#
SON DAKİKA: BGC, yeni Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei