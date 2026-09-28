BGC, yeni Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Gökmen\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce başlayan Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BGC Başkanı Eren Ayhan ve ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, İlçe Emniyet Müdürü Gökmen ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Yokuşbaşı'nda bulunan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ziyarette, BGC üyesi ilçede görev yapan basın mensupları da yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen ile karşılıklı tanışma ve değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Bodrum'un genel asayiş durumu, ilçenin gündeminde yer alan konular ve kent yaşamına ilişkin gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Basın mensupları, Gökmen'e yeni görevinde başarılar dilerken, emniyet teşkilatı ile basın arasındaki iletişimin önemine dikkat çekildi. Görüşmede, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, ilçedeki gelişmelerin sağlıklı şekilde aktarılması ve kurumlar ile basın arasındaki iletişimin güçlü tutulması konuları da ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek basın mensuplarına teşekkür etti.

Karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.