Bıçak Bileme Ustasında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bıçak Bileme Ustasında Bayram Yoğunluğu

Bıçak Bileme Ustasında Bayram Yoğunluğu
25.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarına talep arttı. Sercan Durmaz, hizmeti uygun fiyatla sunuyor.

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar da bileme ustalarının yolunu tutarken, bıçak bileme ustası Sercan Durmaz, bu yıl yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar da bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesailerini sürdürüyor.

Yaklaşık 16 yıldır aynı iş yerinde bıçak bileme ve anahtarcılık hizmeti verdiğini belirten Durmaz, bu yıl bıçak bileme işlerinde yoğunluğun gözle görülür şekilde arttığını söyledi. Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesailerinin sürdüğünü ifade eden Durmaz, özellikle son haftalarda işlerde ciddi hareketlilik yaşandığını söyleyerek "Her yıl bayram yaklaşırken yoğunluk olurdu ancak bu sene talepler daha erken başladı. Vatandaşlar son güne kalmadan bıçaklarını biletmek istiyor. Vatandaşların ekonomik şartlarını da düşünüyoruz ve uygun fiyat politikasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız hem kaliteli hizmet vermek hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek" diye konuştu.

Uzun yıllardır aynı noktada hizmet verdiklerini söyleyen Durmaz, kaliteli bilemenin önemli olduğuna dikkat çekerek bilinçsiz yapılan işlemlerin bıçaklara zarar verebildiğini ifade etti. Bıçakların doğru açıyla ve ısı dengesi korunarak bilenmesi gerektiğinin altını çizen Durmaz, bu işin ustalık istediğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bıçak Bileme Ustasında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bıçak Bileme Ustasında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.