Bıçak biletmek için girdi önce çırak sonra usta oldu

Sivas'ta yaşayan Esra şeker 12 yıl önce bıçak bilemek için gittiği iş yerinde, önce çırak oldu ardından Sivas'ın ilk kadın bıçak ustası oldu.

Dünyaca meşhur Sivas bıçakçılığına kadın eli değdi. Sivas'ta kent merkezinde bıçak ustası olan Esra Şeker, Sivas'ın ilk kadın bıçakçısı olarak mesleğine devam ediyor. Azmiyle ve kararlılığıyla herkesin dikkatini çeken Şeker'in, bıçakçılıkta eline kimse su dökemiyor. Şirin baba lakaplı ünlü bıçak ustası Erdoğan Güzel' in desteğiyle bıçakçılık mesleğini yaşatmaya çalışan Şeker, birçok kadının kendisini gördükten sonra mesleği öğrenmek istediğini belirtti. Hedefinin kendi dükkanını açmak olduğunu söyleyen Şeker, erkek mesleği olarak bilinen bıçakçılığı tüm kadınlara önerdi.

"Kadın bıçak yapamaz gibi karşı çıkan çok oldu"

Şeker, kendisini gören kadınlara cesaret verdiğini belirterek, "11, 12 yıl oluyor, tesadüf eseri bıçak biletmek için buraya geldim. Şirin babayla tanıştık. Ardından aklımdan geçirdim 'yapabilir miyim' diye, tereddütlerim çok oldu, çevremde ki kişiler çok karşı çıktı. 'Kadın bıçak yapmaktan ne anlar, kadın bıçak yapamaz' gibi karşı çıkan çok oldu. Hiç birine aldırış etmedim, Şirin babanın da cesaretlendirmesi çok etkili oldu. Çeliğe su verilme işlemi, zımparadan geçiyor, tesviye işlemi gibi 19 farklı işlem oluyor. Sonrasında satış için raflara konuluyor. İlk başta çok şaşırıyorlar, iş için talepte bulunan kadınlar oluyor. İlerde kendimi biraz daha geliştirdikten sonra Şirin babanın da desteği ile bir dükkan açmak isterim. Sabah geliyorum dükkanı temizliyorum, ardından bir iş programı yapıyoruz. Günlük hayatta stres veya yaşadığımız sıkıntılar oluyor. Dükkana geldiğim zaman ya da elime bir bıçak alıp yaptığım zaman bütün sıkıntılar ve stres gidiyor ve rahatlıyorum. Bunu da bütün insanlara öneriyorum" dedi.

"Farkındalık oluşturmak için bu evladıma öğretiyorum"

Şirin baba lakaplı ünlü bıçak ustası Erdoğan Güzel, çırağı olan Esra Şekerden gurur duyduğunu belirterek, "Kaybolmaya yüz tutmuş bu zanaatı, farkındalık oluşturmak için bu evladıma öğretiyorum. İlerleyen dönemlerde daha muhteşem şeyler yapacağına ve daha güzel şeylere imza atacağına eminim. Topluma faydası olan kişinin amel defteri kıyamete kadar kapanmayacak, elbette gurur duyuyorum, gururlanıyorum. Çünkü bir erkek değil de kızımın bu meslek grubuna merakı beni olağan üstü enterese ediyor. Herkes gibi bizim Türk kadını da zeki ve akıllı her işin üstesinden gelebilecek kapasitede. Onun için bende bu evladımı Türkiye'de bir ilk kadın bıçaktı olarak iftihar ediyorum, gururlanıyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS