Bıçaklı Saldırı: Şüpheliler Düşerek Yaralandı

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Genci bıçaklayan 2 kişi, kaçarken düşüp yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan 2 kişi kaçtıkları sırada düşerek yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler de tedavi altına alındı.

düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan Mimarsinan Parkı'nda meydana gelen olayda Ali Ç. ile Kahraman Mustafa A., iddiaya göre B.Ö.'yü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. B.Ö.; çevredekiler tarafından yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, bir süre kaçan 2 kişi ise Park caddesi yakınlarında düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Ç. ile Kahraman Mustafa A. da tedavileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.