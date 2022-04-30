Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi

Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği

30.04.2022 12:59
Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği

Çanakkale'nin Biga Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde detaylı temizlik, dezenfekte, bakım ve yıkama çalışmaları yapıldı.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde detaylı temizlik, dezenfekte, bakım ve yıkama çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda mezarlık ve camilerde de bayram temizliği unutulmadı.

Biga Belediyesi tüm birimleriyle Ramazan Bayramı tatili öncesi hazırlıklarını tamamlarken, Bigalıların sağlıklı, huzurlu ve temiz bir bayram geçirebilmesi için hummalı bir çalışma içine girdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda yolları süpüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını ve yolları tazyikli su ile yıkadı.

Biga Belediyesi'ne İtfaiye Müdürlüğü personeli, ilçe genelindeki cadde ve sokaklar ile birlikte, mezarlık çevresi ve cami bahçelerinde yıkama çalışması yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kontrolündeki ekipler cami ve mescitlerin iç-dış temizliğini tamamlayarak huzurevinde kalan yaşlılara berber ve kuaför hizmeti verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfektan çalışmalarına ek olarak, cadde ve sokaklar ile birlikte parkları ve mezarlık çevresini temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı personel ise haşere ve lavra üreme noktalarını tespit ederek ilaçlama çalışması, yeşil alanların bakımını sağlayıp, mesire alanları ve mezarlıkların bakım ve temizliğini yaptı. Temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmasıyla her yer bayrama hazır hale getirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga Belediyesi olarak adeta bir temizlik seferberliği başlatıp, her zaman temiz olan Biga'mızı bayrama kadar pırıl pırıl yaptık ve güzelleştirdik. Ekiplerimiz günlük rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra arife gününe kadar sürecek 11 günlük yoğun bir programla temizlik, yıkama, dezenfekte, ilaçlama ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Bayrama özel gerçekleşen çalışmalarımızla Biga'mız bütün güzelliğiyle bayrama hazır hale geldi" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği
Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği
Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği
Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği

YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Gül, TAG Otoyolu'nda bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı Gaziantep Valisi Gül, TAG Otoyolu'nda bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı Biga'da belediye ekipleri bayram temizliği yaptı Biga'da belediye ekipleri bayram temizliği yaptı

Ramazan Bayramı, Çanakkale, Bayram, Biga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: Biga Belediyesi'nden Ramazan Bayramı seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement