Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi

08.06.2022 12:36
Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokullar arasında 'Nilüfer Çiçeği' resim yarışması düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokullar arasında 'Nilüfer Çiçeği' resim yarışması düzenlendi.

Dünya çevre günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokullar arasında 'Nilüfer Çiçeği' resim yarışması düzenlendi. Biga Kent Konseyi tarafından düzenlenen yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasında ilçe birincisi Sakarya İlkokulu 3-A sınıfından Zeynep Nisa Savaştürk, ikinci Sinekçi İlkokulu 1-A sınıfından Eymen Köse, üçüncü Fatih ilkokulu 3-B Zeynep Gülnaz Bozkurt oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ve yarışma sponsorları Mustafa Ovalı ve Behsat Özdemir tarafından verildi. - ÇANAKKALE

Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi
Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi
Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi
Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Çanakkale, Hisarcık, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'da 'Nilüfer çiçeği' resim yarışması düzenlendi - Son Dakika
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