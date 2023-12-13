Biga Kitap Festivali\'nde Deniz Alter ile Çocuklarla Felsefe Söyleşisi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Festivali'nin üçüncü gününde, yazar Deniz Alter, "Çocuklarla Felsefe" konulu söyleşisiyle okurlarıyla bir araya geldi.

Yazar Deniz Alter, çocuk kitaplarının önemine vurgu yaparak, katılımcılarla etkileşim halinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyicilerin sorularını yanıtlayan yazar, çocuklarla birlikte etkileyici bir şekilde kitap okumanın yollarını ve önemini detaylarıyla aktardı.

Alter, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla bir araya gelirken, Biga'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Biga 2. Kitap Festivali 13 Aralık Çarşamba akşamı Gri Koç söyleşisiyle devam edecek. - ÇANAKKALE