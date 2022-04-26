Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı

26.04.2022 10:10
Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı

Biga Belediyesi'nin Belediye meydanında düzenlediği toplu iftar yemeği ve ramazan eğlencesi binlerce Bigalıyı bir araya getirdi.

Biga Belediyesi'nin Belediye meydanında düzenlediği toplu iftar yemeği ve ramazan eğlencesi binlerce Bigalıyı bir araya getirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ramazan ayında şehrin farklı mahallelerinde vatandaşların evine iftara misafir olup mahalle iftarlarına katılırken, Biga Belediyesi'nin dev organizasyonuyla ise Belediye meydanında toplu iftar yemeği, musiki dinletisi ve eğlence programı düzenlendi.

İftar ve ramazan eğlencesi programında musiki dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu iftar yemeği verildi. Binlerce vatandaşın katılımıyla yoğun ilgiyle gerçekleşen programda Çarşı Camii İmamı Mümin Yenal, Köşklübağ Yeni Camii İmamı Osman Gürlen ve Tevfik Başarı Camii İmamı Davut Yasan tarafından Kur'an okunurken, İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından iftar duası yaptırıldı. Çok özel görüntülerin ortaya çıktığı programda eller semaya kaldırılıp binlerce kişi aynı anda dua etti, oruçlarını açtı. Vatandaşların birlik ve beraberlik içinde huzur ve keyif dolu bir Ramazan akşamı yaşadığı gecede çocuklar için düzenlenen eğlenceyle Hacivat ve Karagöz, Sihirbaz, Orta oyunu, Jonklör etkinlikleri olup çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden, yemek dağıtım noktalarında vatandaşa yemek ikram eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı konuşmada, "Kıymetli misafirlerimiz Biga Belediyemizin düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, hayrımızı hasenatımızı yüce katında kabul etsin inşallah. Allah'tan hepimizi sağlık ve sıhhat içinde Bayram sabahına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Meydan bize iki yıldan bu yana bir araya gelememenin ne demek olduğunu gayet güzel anlatıyor. Belediye meydanımızda ilk defa bu akşam iftar programı düzenlemiş oluyoruz. Özlemimizin ne boyutta olduğunu hepimiz gördük. Tüm dünyanın ve İslam aleminin Kovid-19 pandemisinden tamamen kurtularak mutlu ve sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyorum. Her bir hemşehrime katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Vatandaşlar ise pandemi sonrasında kurulan büyük iftar sofrasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Balkan Kadınları Derneği'nden Ziynet Sertel Anısına İftar Balkan Kadınları Derneği'nden Ziynet Sertel Anısına İftar Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı Vali Epcim, Aydıntepe'de halk iftarına katıldı

Bülent Erdoğan, iftar yemeği, İftar, Biga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:23:54. #1.11#
SON DAKİKA: Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement