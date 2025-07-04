BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi'ni Ziyaret Etti

BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi\'ni Ziyaret Etti
04.07.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİK Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Adıyaman'da Türkay Gazetesi'ni ziyaret ederek destek verdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Adıyaman'daki temasları çerçevesinde Türkay Gazetesi'ni ziyaret etti. Poyraz'a ziyaretinde BİK Şube Memuru Remzi Emir eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, Yazı İşleri Müdürü Gamze Gül ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen BİK heyeti, kurum faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, yerel basının durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Haşim Poyraz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin devam ettiğini hatırlattı.

Poyraz, "Basın İlan Kurumu olarak yalnızca normal zamanlarda değil, afet sonrası dönemde de yerel basınımızın yanındayız. Bu bölgelerdeki gazetelerin ayakta kalması ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirebilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne dair yürütülen mevzuat değişikliği süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı. Poyraz, söz konusu sürecin katılımcı bir yaklaşımla ilerlediğini belirterek, "Tüm paydaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için değerli. Gazetelerimiz ve internet haber siteleri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla erişime açılan form aracılığıyla, iki ay boyunca mevzuata ilişkin görüşlerini Basın İlan Kurumu'nun web sitesi üzerinden iletebilirler" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, "Basın İlan Kurumu'nun özellikle deprem sonrası dönemde yerel basına gösterdiği ilgi ve destek, bizler için son derece kıymetlidir. Bölge Müdürümüz Haşim Poyraz ve Malatya Şube ekibi, yalnızca resmi görevlerini yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bizlere moral ve yön veriyorlar. Her zaman yanımızda olduklarını hissettik. Bu vesileyle başta BİK Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç olmak üzere Müdürümüz Poyraz'a ve tüm BİK çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Malatya, Son Dakika

Son Dakika Yerel BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
ABD’den İran’a yönelik yaptırım kararı ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı
15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:46
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
23:03
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
23:02
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
22:50
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
22:42
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
22:01
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
21:43
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
21:34
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
21:31
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
21:22
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 16:45:23. #7.12#
SON DAKİKA: BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.