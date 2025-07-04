BİK Malatya Müdürü Türkay Gazetesi\'ni Ziyaret Etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Adıyaman'daki temasları çerçevesinde Türkay Gazetesi'ni ziyaret etti. Poyraz'a ziyaretinde BİK Şube Memuru Remzi Emir eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, Yazı İşleri Müdürü Gamze Gül ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen BİK heyeti, kurum faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, yerel basının durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Haşim Poyraz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin devam ettiğini hatırlattı.

Poyraz, "Basın İlan Kurumu olarak yalnızca normal zamanlarda değil, afet sonrası dönemde de yerel basınımızın yanındayız. Bu bölgelerdeki gazetelerin ayakta kalması ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirebilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne dair yürütülen mevzuat değişikliği süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı. Poyraz, söz konusu sürecin katılımcı bir yaklaşımla ilerlediğini belirterek, "Tüm paydaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için değerli. Gazetelerimiz ve internet haber siteleri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla erişime açılan form aracılığıyla, iki ay boyunca mevzuata ilişkin görüşlerini Basın İlan Kurumu'nun web sitesi üzerinden iletebilirler" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Gül, "Basın İlan Kurumu'nun özellikle deprem sonrası dönemde yerel basına gösterdiği ilgi ve destek, bizler için son derece kıymetlidir. Bölge Müdürümüz Haşim Poyraz ve Malatya Şube ekibi, yalnızca resmi görevlerini yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bizlere moral ve yön veriyorlar. Her zaman yanımızda olduklarını hissettik. Bu vesileyle başta BİK Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç olmak üzere Müdürümüz Poyraz'a ve tüm BİK çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN