BİK Samsun Şube Müdürü görevden alındı - Son Dakika
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BİK Samsun Şube Müdürü görevden alındı

BİK Samsun Şube Müdürü görevden alındı

Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar görevden alındı, yerine Antalya Şube Müdürü Nedim Engin atandı. Bayraktar, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

30.07.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar görevden alındı, yerine Antalya Şube Müdürü Nedim Engin atandı.

BİK Samsun Şube Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. 15 yıldır şube müdürü olan Mustafa Bayraktar görevden alındı, yerine ise Antalya Şube Müdürü Nedim Engin getirildi.

"Mahkeme kadıya mülk değil"

15 yıldır sürdürdüğü görevini devrettiğini belirten Mustafa Bayraktar, "Mahkeme kadıya mülk değil. Yeniden yapılanma ve tasarruf tedbirleri kapsamında yönetim kurulunun almış olduğu bir karar. Her veda yeni bir başlangıçtır diyerek yolumuza şimdilik aynı çatı altında devam edeceğiz. 15 yıldır devlete layıkıyla hizmet ettirdiği için Rabb'ime hamt ediyorum. Görev yaptığım süre içerinde çalıştığım valiler, belediye başkanları, tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ve nihayetinde gazete ve internet sahip, yönetici ve çalışanları ile okurlara kısaca herkese, bize kattıkları değer için teşekkür ediyor, helallik istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİK Samsun Şube Müdürü görevden alındı - Son Dakika

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