Bilal Erdoğan: "Cok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Fuat Sezgin'in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz"

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, Okmeydanı Darülaceze Başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldaviç, İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları mütevelli üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya bir konuşma yaptı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Vakfı olarak her geçen yıl hedeflerimize daha yaklaşarak ilerledik. Bu sene heyecan verici gelişmeler Almanya'daki süreçlerle ilgili biraz bizi umutlandıran haberler aldık. Ümit ediyoruz ki Almanya'daki enstitüyle de bir çalışan akademik ilişkimiz olmasına dair biraz ümit veren duyumlar aldık. Onu da başarırsak bir ayağı Frankfurt'ta bir ayağı İstanbul'da olan Fuat Sezgin'in adını olması gerektiği gibi bu iki merkezden yaşatabilen bir misyonu kazanmış oluruz. Çünkü inanıyorum ki onlar da bizimle daha güçlü olacaklarının farkındalar. Biz olmadığımız zaman bir yere varamayacaklarının farkındalar" dedi.

"Uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle Amerika'nın geri çekilmesinden sonra ciddi düşüşler söz konusu"

Uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle Amerika'nın geri çekilmesinden sonra ciddi düşüşlerin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ramazan'ın ilk iftarını Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin olduğu kamplarda yapalım diye bir düşüncemiz oldu. Amerika'dan oradaki mültecilerin eğitimiyle ilgili çalışan bir gönüllü bana ulaştı ve orada eğitimle ilgili ciddi bir geri gidiş söz konusu olduğunu söylendi. Uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle Amerika'nın geri çekilmesinden sonra ciddi düşüşler söz konusu. Savunma bütçelerini artırmaya çalışırken buralardan ilk feragatleri yapıyorlar. O ikinci bir darbe olarak kendini gösteriyor. Eğitim bunlardan sonra geliyor ve bu bütçe sıkıntıları maalesef zaten 82 yılından beri kendi ülkelerinde vatandaşlık verilmeyen bu insanların eğitime asla dönememeleri demek. Dolayısıyla oradaki çocukların eğitimlerinin yaygın olarak gerçekleştirilebilmesiyle ilgili bir dikkat çekmeye, bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Biz de hiç olmazsa şu dönemeçte eğitimleriyle ilgili biraz daha bir şeyler yapılabilir mi diye çalışacağız. Burası da bir eğitim vakfı. Biz de Fuat Sezgin'in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugünün Türkiye'si, dış politika, savunma sanayii ve bir çok parametrede son üç asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır"

Bugünün Türkiye'sinin, dış politika, savunma sanayii ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaştığını ifade eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bugün burada hayatını İslam medeniyetine adamış rahmetli hocamız Fuat Sezgin'i anmak ve rahmet dilemek istiyorum. Kendisi İslam medeniyetinin dünya medeniyetinin yapıtaşı olduğuna inanıyordu ve bu yolda hepimize öncülük etti. Dinimiz islamiyet ile gerekli olan özgüvenle başaramayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyordu. Geçmişte yaptığımızı biliyordu bugün ve gelecekte de yapabileceğimizi inancı tamdı. İşte bugünler yaşadıklarımız onun bu tezlerini bir çok anlamda ispat eden günlerdir. Detayların büyük fotoğrafları görmemize engel olmasına izin vermemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda ortaya koyduğu güçlü vizyonun altını özellikle çizmek isterim. Bugünün Türkiye'si, dış politika, savunma sanayii ve bir çok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son üç asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır. Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı ve itibarı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir zirveye taşınmıştır. Bugün artık sadece Cumhuriyet dönemini değil, Osmanlı'dan bugüne uzanan üç asırlık dönemi aşan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Son 300 yılın en güçlü Türkiye'si Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemde inşa edilmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, vakfın faaliyet raporu, mali tabloları ve yeni dönem bütçesi müzakere edilirken, kurul seçimleri ve idari konular da ele alındı. Yapılan seçim sonrası önceki dönem başkanı Mecit Çetinkaya yeniden başkanlığa seçildi. - İSTANBUL