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BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun'un Vefatı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamalarında fenalaşan BİLDEF Kurucu Genel Başkanı ve Çevre Sıfır ve Atık Derneği (ÇEVSAD) Başkanı Mustafa Dursun, hastanede hayatını kaybetti. Dursun, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun\'un Vefatı
09.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:57
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Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) kuruluşunun 10. yıl dönümündeki kutlama programında fenalaşan BİLDEF Kurucu Genel Başkanı ve Çevre Sıfır ve Atık Derneği (ÇEVSAD) Başkanı Mustafa Dursun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dursun Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa İl Dernekler Federasyonu 10. yılı kutlamalarında BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun, aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ÇEVSAD Başkanı Dursun, hayatını kaybetti. Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, çok sayıda il protokol üyesi, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığına defnedilmek üzere dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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