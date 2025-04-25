Bilecik 1. Amatör Lig Finali Tarih Belirlendi

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off final maçının tarih saat ve stadı belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonunun belli olacağı play-off final maçında Söğütspor ile Osmanelispor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Ardından Söğütspor ile Osmanelispor arasında oynanacak final maçının pazar günü saat 17: 00'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanmasına karar verdi. Seyircili bir şekilde oynanacak kazananı Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olacak.

Öte yandan şampiyon olan takım Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Vitrasporspor ile 11 Mayıs günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan BAL play-out maçına çıkacak. Bu maçın kazanan takımı 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek. - BİLECİK