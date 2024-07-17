Bilecik Belediye Başkanı Bulgaristan Büyükelçisini Ağırladı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, makamında Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u ağırladı.

Başkan Subaşı, Büyükelçisi Tcholakov'a Bilecik ve Bulgaristan arasında bir kültür köprüsü oluşturmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Anlamlı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, "Bulgaristan ve Bilecik arasında kültürel ilişkilerin artması için beraber çalışmalar yürütmeye ve yüzlerce kilometre arasındaki birbirinden değerli kültürlere köprü olmaya devam edeceğiz. Doğduğum topraklardan iletilen selamlar için herkese teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK