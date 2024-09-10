Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü programına katıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü programına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı CHP\'nin 101. kuruluş yıl dönümü programına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Program kapsamında Anıtkabir ziyareti ve tören alanında yapılan etkinliklere katılan Subaşı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

10.09.2024 11:01  Güncelleme: 11:07
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde gerçekleştirilen kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve partililerin de olduğu heyetin Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program kapsamında Genel Başkan Özgür Özel, ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulması, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen program hakkında bir değerlendirme yaparak, ""Daima İzindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını, Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde ziyaret ettik. Büyük Atatürk! Emanetin, emanetimizdir. Partimizin 101'inci kuruluş yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü programına katıldı - Son Dakika

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