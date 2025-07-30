Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsviçre\'de Türkiye\'yi Temsil Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsviçre'nin Caux kentinde düzenlenen Inner Development Goals Forum'a katılarak Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etti.

Forum, iklim krizinden toplumsal adaletsizliğe, savaşlardan ekonomik kırılganlıklara kadar derinleşen küresel sorunlara karşı insan odaklı kalkınma vizyonunu ele aldı. Başkan Subaşı, bireyin iç dönüşümünü temel alan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine insan merkezli bir yaklaşımla çözüm arayan forumda; Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Dr. Elif Kuş Saillard ile birlikte yer aldı.

Forumun ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, "İç gelişimi önceleyen bu anlamlı uluslararası buluşma, dünyamızın geleceği için umut verici bir ortak aklın habercisi. Katkı sunan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK