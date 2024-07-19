Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Subaşı, vatandaşlara muharrem ayı ile ilgili iyi dilek temennilerini iletti.

19.07.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Subaşı, vatandaşlara muharrem ayı ile ilgili iyi dilek temennilerini iletti. Yapılan ikram ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkanı Subaşı, "Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz aşure ikramımızı Allah kabul etsin, vatandaşlarımıza şifa olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşlar da yapılan ikramdan dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu - Son Dakika

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