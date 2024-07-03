Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen müzik festivalinde dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen müzik festivalinde dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya\'da düzenlenen müzik festivalinde dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen 'Summer Moscow' Uluslararası Müzik Festivali'nde 3'üncülük elde eden Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisi Batuhan Erat'ı ödüllendirdi. Başkan Subaşı, öğrenciyi makamında ağırlayarak başarılarının devamını diledi.

03.07.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen "Summer Moscow" Uluslararası Müzik Festivali'nde 3'üncülük elde eden Bilecik Beledieysi Sanat Akademisi öğrencisi Batuhan Erat'ı ödüllendirdi.

Başarılı öğrenciyi, annesi ve babasıyla birlikte makamında ağırlayan Başkan Subaşı, Batuhan Erat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Batuhan Erat'ın tüm Bilecik'i 3'üncülük derecesiyle gururlandırdığını kaydeden Başkan Subaşı, "27-29 Haziran tarihlerinde Rusya'da düzenlenen Summer Moscow Uluslararası Müzik Festivali'nde Sanat Akademimiz öğrencilerinden Batuhan Erat 3'üncülük elde ederek bizleri ve şehrimizi gururlandırmıştı. Bugün öğrencimizi belediyemizde ağırladık. Uluslararası alanda ve bu denli prestijli bir yarışmada bizlere yaşatmış olduğu gurur dolayısıyla kendisine teşekkür ederek hediyemizi verdik. Öğrencimizi ve Sanat Akademisi eğitmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Batuhan Erat ve aile üyeleri de elde edilen başarıdan dolayı duydukları mutluluğu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Subaşı'ya teşekkür etti.

Aile üyeleri ve Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmeni Saltanat Sadvakasova'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da spor, eğitim ve gençlere yönelik tüm çalışmalara gerekli katkıları vermeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen müzik festivalinde dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rusya'da düzenlenen müzik festivalinde dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika
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