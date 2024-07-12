Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret etti

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşla çay içerek, sohbet eden Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin çalışma ve projelerini anlattı, halkın istek ve şikayetlerini dinledi.

12.07.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı mesaiye çay molası verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşla çay içerek, sohbet eden Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin çalışma ve projelerini anlattı, halkın istek ve şikayetlerini dinledi. Esnafa hayırlı ve kazançlı işler temennisini ileten Başkan Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam'ın da bulunduğu ziyareti hakkında, "Bulduğumuz her fırsatta halkımızla esnafımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Halkımızı dinlemek, talep ve görüşlerini almak bizlere mutluluk veriyor. Her alanda yaşanabilir bir şehir için birlikte karar alıp birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Subaşı'na ziyaretleri ve sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Subaşı, çocuklar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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