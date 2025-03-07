Bilecik Belediye Başkanı'ndan Dolmuş Sürücülerine Sert Tepki - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Belediye Başkanı'ndan Dolmuş Sürücülerine Sert Tepki

Bilecik'te M plakalı dolmuş sürücülerinin, öğrenci biletindeki indirim kararına karşı gösterdiği tepkiye Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan sert bir yanıt geldi. Subaşı, zorbalığa boyun eğmeyeceklerini ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

07.03.2025 17:47  Güncelleme: 19:42
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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, M plakalı dolmuş sürücülerinin, şehir içi ulaşımda öğrenci biletinde indirim kararına karşı çıkarak kontak kapatmasına ilişkin, "Bilecik Belediyesi olarak zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır. Bilinmelidir ki, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve hakkını korumak bizim en temel görevimizdir" dedi.

Bilecik Belediyesi Meclisi'nde alınan şehir içi ulaşımda öğrenci biletine indirim kararına tepki gösteren M plakalı dolmuş sürücüleri, ulaşım hizmetini durdurdu. Dolmuş sürücüleri belediye araçlarının camlarını kırdı, vatandaşların belediye araçlarına binişine engel oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Subaşı, Meclis kararından geri dönmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır"

"06.03.2025 tarihinde düzenlenen Belediye Meclisi ikinci oturumunda, özellikle öğrencilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde minibüs ücretlerinde adil bir düzenleme yapılmıştır. Ancak ne yazık ki, bazı minibüsçü esnafı bu karara sert bir şekilde karşı çıkarak kabul edilemez bir tutum sergilemiştir. Meclis salonuna zorla giren bu grup, hiçbir uzlaşı önerisini dikkate almadığı gibi, meclis üyelerine baskı yaparak demokratik yollarla alınan kararları zorbalıkla değiştirmeye çalışmıştır. Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz! Sözün ettiğimiz kişiler yetmedi, ertesi gün minibüslerini çalıştırmayarak halkımızı mağdur etmişlerdir.

Hastaneye gitmesi gereken hastalarımızı, okullarına ulaşması gereken öğrencilerimizi düşünerek belediye olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Ancak bu kez de bu otobüsler durdurulmuş, vatandaşlarımızın ulaşımı zor kullanılarak engellenmiştir. Daha da vahimi, halkın can güvenliğini hiçe sayarak otobüslerimize taşlı saldırılar düzenlenmiş ve camları kırılmıştır. Ne yazık ki bu saldırılarda belediye personellerimiz ve vatandaşlarımız yaralandı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi, belediye binamız ablukaya alınmış, resmi işlemler aksatılmıştır. Şahsım ve belediye yetkilileri çirkin bir üslupla tehdit edilmiştir.

Alınan halk yararına kararların geri çekilmesi için baskı uygulanmaya çalışıldı. Ancak Bilecik Belediyesi olarak zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır. Bu kabul edilemez tavır yalnızca belediyeyi değil, Bilecik'te yaşayan herkesi mağdur etmiştir. Halkın ulaşım hakkı gasp edilmiş, esnaf, işçi, memur, emekli, öğrenci demeden tüm kesimler bu zorbalığın hedefi haline getirilmiştir. Bilecikliler, bu yaşananlardan büyük rahatsızlık duymaktadır. Ancak halkın çıkarları söz konusuysa hiçbir zorba ve zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz."

Açıklamasında Bilecik halkının iradesiyle alınan kararların zorbalıkla değiştirilemeyeceğini vurgulayan Subaşı, şunları aktardı:

"Biz, her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki, minibüs esnafı da bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız sayesinde iş yapmaktadır. Bu çirkin olayları gerçekleştiren art niyetli bir grubun dışında birçok minibüs esnafının da bu yaşananları tasvip etmediği ve destek vermediğini biliyoruz. Ancak halkın refahını, yaşam hakkını ve huzurunu hiçe sayan bu gruba karşı boyun eğmemiz de mümkün değildir. Bilecik Belediyesi olarak, herkes için adil, erişilebilir ve güvenli bir ulaşım sağlamaya kararlıyız. Asgari ücretle geçinen ailelerimizi, eğitim hayatına tutunan öğrencilerimizi, emeklilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve hakkını korumak bizim en temel görevimizdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı'ndan Dolmuş Sürücülerine Sert Tepki - Son Dakika

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