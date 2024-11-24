Bilecik Belediye Başkanı\'ndan Öğretmenler Günü Kutlaması

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çocuk Sosyal Tesisleri'nin öğretmenleriyle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Sosyal Tesisleri'nde görevli öğretmenlik yapan eğitimcilere, bu özel ve anlamlı günde jest yaptı. Başkan Subaşı konuşmasında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ülkemiz için değerini biliyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BİLECİK