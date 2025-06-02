Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Kurban Satış Alanında İncelemelerde Bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi (TOKİ) Mahallesi girişinde kurulan kurban satış alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Hayvan sahiplerinin talepleri doğrultusunda alanın yeniden düzenlendiğini belirten Başkan Subaşı, vatandaşların alışverişlerini daha rahat bir ortamda yapabilmesi için gölgeliklerin oluşturulduğunu ifade etti.

Belediye tarafından farklı mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Subaşı, Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim müdürleriyle sahada değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'ndaki düzenlemeleri de yerinde takip etti. Tamamlanacak çalışmalarla çocuklar ve ailelerin daha konforlu bir ortamda tesis hizmetlerinden yararlanacağını belirtti. - BİLECİK