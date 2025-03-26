Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Ramazan Programında Kadınlarla Buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı boyunca mukabele programında bir araya gelen kadınları ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü organizasyonunda devam eden mukabele programlarında yüzlerce mahalle sakini ramazan ayının güzelliğini birlikte yaşıyor. Mahalle konaklarındaki kadınlarla sohbet eden Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi. Başkan Subaşı, "Mahalle konaklarımızda düzenlediğimiz mukabele programlarında yer alan değerli kadınlarla bir araya geldik, sohbet ettik, hediyelerimizi takdim ettik. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedşç

Kadınlara hediyeler veren Başkan Subaşı, mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Kadınlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'ya teşekkür etti. - BİLECİK