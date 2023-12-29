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Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulaması kapsamında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Başkanlık makamında ağırladığı konuklarıyla ilgilenen Subaşı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek çözüm için talimatlar veriyor. Vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyor. Başkan Subaşı, çocuk misafirleriyle de özel ilgilenerek hediyeler veriyor ve hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor
29.12.2023 - 13:06,  Güncelleme: 13:07
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Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz yıl itibariyle başlatılan Halk Günü uygulaması kapsamında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Başkanlık makamında ağırladığı konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkanvekili Subaşı, vatandaşlarla çay içerek, talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında misafirlerini bilgilendiren Başkanvekili Subaşı, sunulan talep ve görüşleri not alarak, çözümü için talimatlar verdi.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuk misafirleriyle de özel ilgilenen Başkan Subaşı, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü uygulamasıyla vatandaşları ağırlıyor - Son Dakika


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