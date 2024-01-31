Bilecik Belediye Tiyatrosu \'Annemin Müstakbel Kocası\' oyununu sahneledi

Yerel

Bilecik Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Annemin Müstakbel Kocası' isimli tiyatro oyunu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde seyirci ile buluştu. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Oyunu, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Özgür Algın, Cabir Sağlam ve Güven Çeker ile birlikte çok sayıda sanatsever izledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, oyun sonrasında oyunun yazarı ve Belediye Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Onur Algın'a ve oyunculara çiçek taktim etti.

Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "Bizlere çok güzel bir anı yaşattınız. Bu oyunların devamının gelmesini bekliyor, sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gece, Başkan Yardımcılarının oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.