Bilecik Belediyesi Askeri Birlik Duvarlarına 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' Yaptı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Askeri Birlik Duvarlarına 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' Yaptı

Bilecik Belediyesi Askeri Birlik Duvarlarına \'Kayı Bayrağı\' ve \'Osmanlı Arması\' Yaptı

Bilecik Belediyesi, Tugay Komutanlığı önündeki duvarlara yapılan çalışmalarla 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' yeniden boyandı.

14.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:20
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Bilecik Belediyesi tarafından askeri birlik duvarlarına yapılan 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması'nda kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmalarda, duvarların boyanması ve peyzaj çalışması yapıldı. Bunun akabinde Tugay Komutanlığı istinat duvarında yer alan 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' yeniden boyanarak güzel bir görüntüye kavuşulması sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Askeri Birlik Duvarlarına 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Askeri Birlik Duvarlarına 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' Yaptı - Son Dakika
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