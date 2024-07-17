Bilecik Belediyesi, Başkan Yardımcısının özel kalemi görevini yürütenlerden para talep edenlere dikkat çağrısı yapıyor

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Bilecik Belediyesi, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'in özel kalemi görevini yürüttüğünü ifade ederek para talep edenler olduğunu açıklayarak vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'in özel kalemi görevini yürüttüğünü ifade ederek; kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı arayan ve bir takım taleplerde bulunan kişi ve kişilerin belediyemizle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve belediye birim müdürlerimizin isimlerini kullanarak sizlerden belediye adına talepte bulunanlara itibar edilmemesini önemle duyuruyoruz." - BİLECİK